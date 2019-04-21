Борис Игнатьев: По накалу матч «Краснодар» – «Зенит» не уступал игре «Ман Сити» – «Тоттенхэм» в ЛЧ - Советский спорт
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21 апреля 2019 23:43Футбол

Борис Игнатьев: По накалу матч «Краснодар» – «Зенит» не уступал игре «Ман Сити» – «Тоттенхэм» в ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

- После победы над «Краснодаром» «Зенит» можно поздравлять с чемпионством?
- Они близки к золотым медалям, но поздравлять надо только тогда, когда действительно выиграют: уж больно остросюжетная эта финишная прямая, много сюрпризов преподнести может. Матчи такого накала видим! Но отрыв, конечно, у «Зенита» значительный.

- Наверное, игру в Краснодаре можно сравнить с остросюжетным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»?
- По накалу точно не уступал. Но наши команды лучше играли в обороне, чем великие представители английского футбола, допустившие очень много ошибок, - приводит слова Игнатьева Rusfootball.info.

Напомним, что Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.

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