Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)

В составе победителей хет-трик на свой счет записал нападающий Килиан Мбаппе (13-я, 38-я и 56-я минуты). У проигравший точным ударом отличился российский полузащитник Александр Головин (80), который вышел на поле в стартовом составе команды и провел полный матч.

Добавим, что нападающий «ПСЖ» Неймар появился на поле в составе команды впервые с 23 января, когда получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0). Бразильский форвард появился на поле на сразу после перерыва, заменив защитника Лейвина Курзаву.

Отметим также, что футболисты «ПСЖ» вышли на матч в футболках с изображением собора Парижской Богоматери и надписью «Нотр-Дам» вместо своих фамилий.

После этой победы «ПСЖ» набрал 84 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице лиги 1. Напомним, что ранее столичный клуб стал победителем чемпионата Франции в восьмой раз в истории клуба, став недосягаемым после того, как идущий вторым «Лилль» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0). «Монако», имея в активе 32 балла, занимает 16-е место в чемпионате.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде встретится с «Монпелье», а «Монако» в гостях сыграет против «Ренна».

Чемпионат Франции

33-й тур

«ПСЖ» – «Монако» – 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 15, 38, 55 – Головин, 80

«ПСЖ»: Ареоля, Курзава (Неймар, 46), Дагба, Керер, Дани Алвес, Диаби, Паредес (Кавани, 73), Кимпембе, Верратти (Дракслер, 76), Маркиньос, Мбаппе

«Монако»: Субашич (Бенальо, 13), Хенрихс, Бадиашиле, Глик, Балло, Рони Лопеш, Головин, Желсон Мартинш, Адриен Силва, Жемерсон (Ахолу, 66), Фалькао (Винисиус, 46)

Предупреждение: Глик, 30)