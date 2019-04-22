«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием - Советский спорт
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22 апреля 2019 00:23Футбол

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием

«Спартак» поздравил с 55-летием бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.

«Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Buon compleanno!» - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что Каррера был главным тренером «Спартак» с 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул и Суперкубок России.

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