Давид де Хеа: Игра «Манчестер Юнайтед» не соответствовала уровню клуба - Советский спорт
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22 апреля 2019 07:00ФутболЛипкин Антон

Давид де Хеа: Игра «Манчестер Юнайтед» не соответствовала уровню клуба

Манкунианцы крупно проиграли в гостях «Эвертону».

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о поражении от «Эвертона» (0:4) в 35-м туре премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк».

«Сложно подобрать слова к тому, что я чувствую сегодня. Как капитан хочу сказать, что игра команды и результат не соответствовали уровню, который должен быть, когда ты надеваешь эту футболку.

Мы знаем, что должны прибавлять, но слова мало что значат. Нам нужно отдавать все ради клуба. Спасибо вам за безоговорочную поддержку», – написал в твиттере 28-летний испанец.

Отметим, что манкунианцы потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах во всех турнирах и занимают шестое место в премьер-лиге.

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