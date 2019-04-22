Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком» «Енисей» накануне проиграл «Спартаку» (0:2) в гостевом матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Нападающий «Енисея» Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со «Спартаком».

«У нападающего Артура Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. Более точный диагноз будет после дополнительного обследования», - говорится в сообщении красноярского клуба.

32-летний армянский футболист в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Енисей», в которых забил один мяч.

После этой игры «Спартак», набрав 39 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 13 баллов, занимает 16-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».