«Анжи»: Дюков пообещал сохранить академию клуба

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов рассказал о том, как прошла встреча генерального директора клуба Абдулсатдина Агарагимова с президентом РФС Александром Дюковым.
«Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба, – приводит ТАСС слова Расулова. – Президент РФС пообещал помочь сохранить академию.
Что касается непосредственно судьбы «Анжи», то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан».
Напомним, столкнувшийся с финансовыми проблемами клуб из Махачкалы рискует не получить лицензию на следующий сезон из-за накопившихся долгов на сумму 250 миллионов рублей.
После 24 туров «Анжи» занимает предпоследнее место, отставая на два очка от «Уфы».
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера? Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»«Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу». Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Андрей Ещенко: Мы успокоились, когда забили второй мячПосле матча «Спартак» – «Енисей» своими впечатлениями об игре поделились защитник хозяев Андрей Ещенко и игрок обороны гостей Алексей Грицаенко. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? «Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. «Спартак» – «Енисей» – 2:0. Как это былоТекстовая трансляция матча 24-го тура РПЛ. Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром». Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея АндроноваМатч «Краснодара» и «Зенита» был не только невероятно красив. Но и довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю. Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили. Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс». «Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.