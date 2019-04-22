«Анжи»: Дюков пообещал сохранить академию клуба - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:48ФутболЛипкин Антон

«Анжи»: Дюков пообещал сохранить академию клуба

Президент РФС встретился с руководителем «Анжи».

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов рассказал о том, как прошла встреча генерального директора клуба Абдулсатдина Агарагимова с президентом РФС Александром Дюковым.

«Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба, – приводит ТАСС слова Расулова. – Президент РФС пообещал помочь сохранить академию.

Что касается непосредственно судьбы «Анжи», то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан».

Напомним, столкнувшийся с финансовыми проблемами клуб из Махачкалы рискует не получить лицензию на следующий сезон из-за накопившихся долгов на сумму 250 миллионов рублей.

После 24 туров «Анжи» занимает предпоследнее место, отставая на два очка от «Уфы».

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