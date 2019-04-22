Черышев получил растяжение связок колена в матче с «Бетисом» - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:57ФутболЛипкин Антон

Черышев получил растяжение связок колена в матче с «Бетисом»

Полузащитник «Валенсии» был заменен на 34-й минуте.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил растяжение связок правого колена в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1) на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний игрок сборной России вышел в стартовом составе «Валенсии», однако из-за травмы был заменен на 34-й минуте на форварда Родриго. Теперь Черышеву предстоит еще одно обследование.

Отметим, что дубль в ворота хозяев сделал португалец Гонсало Гедеш, в конце игры аргентинец Джовани Ло Чельсо отыграл один мяч, после чего Родриго получил красную карточку и оставил «Валенсию» вдесятером.

«Валенсия» набрала 52 очка и догнала «Севилью», оставшись на шестом месте в турнирной таблице. В среду в 34-м туре команда сыграет в гостях с идущим вторым «Атлетико».

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