Черышев получил растяжение связок колена в матче с «Бетисом»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил растяжение связок правого колена в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1) на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний игрок сборной России вышел в стартовом составе «Валенсии», однако из-за травмы был заменен на 34-й минуте на форварда Родриго. Теперь Черышеву предстоит еще одно обследование.
Отметим, что дубль в ворота хозяев сделал португалец Гонсало Гедеш, в конце игры аргентинец Джовани Ло Чельсо отыграл один мяч, после чего Родриго получил красную карточку и оставил «Валенсию» вдесятером.
«Валенсия» набрала 52 очка и догнала «Севилью», оставшись на шестом месте в турнирной таблице. В среду в 34-м туре команда сыграет в гостях с идущим вторым «Атлетико».
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