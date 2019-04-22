Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» выиграл важный турнир в стране, которая находится на вершине мирового футбола

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после завоевания командой чемпионского титула.
«Мы испытываем одинаковые радость и гордость каждый раз, когда выигрываем такой престижный титул, как чемпионство в лиге 1, – приводит Get French Football News слова Аль-Хелайфи. – Это важный турнир в стране, которая с прошлого лета находится на вершине мирового футбола. Мы всегда придаем большую значимость трофеям, которые выигрываем в этой по-настоящему футбольной стране – Франции.
Я поздравляю и горжусь игроками, тренером, персоналом и всеми сотрудниками «ПСЖ», которые без устали работают для развития клуба».
Напомним, «ПСЖ» стал восьмикратным чемпионом Франции. При этом с 2013 года клуб выиграл шестой чемпионский титул.
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