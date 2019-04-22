Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» выиграл важный турнир в стране, которая находится на вершине мирового футбола «ПСЖ» в восьмой раз стал чемпионом Франции.

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после завоевания командой чемпионского титула.

«Мы испытываем одинаковые радость и гордость каждый раз, когда выигрываем такой престижный титул, как чемпионство в лиге 1, – приводит Get French Football News слова Аль-Хелайфи. – Это важный турнир в стране, которая с прошлого лета находится на вершине мирового футбола. Мы всегда придаем большую значимость трофеям, которые выигрываем в этой по-настоящему футбольной стране – Франции.

Я поздравляю и горжусь игроками, тренером, персоналом и всеми сотрудниками «ПСЖ», которые без устали работают для развития клуба».

Напомним, «ПСЖ» стал восьмикратным чемпионом Франции. При этом с 2013 года клуб выиграл шестой чемпионский титул.