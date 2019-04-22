Пресс-атташе «Енисея»: Впереди шесть игр, и всем соперникам очки будут нужнее Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис отреагировал на слова главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

После поражения от «Спартака» (0:2) Дмитрий Аленичев заявил, что красно-белым «очки сейчас нужнее».

«Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», - написал Меркис в своем твиттере.

После этой игры «Спартак», набрав 39 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 13 очков, занимает 16-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».