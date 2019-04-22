Боккетти – о повреждении Рассказова: Ничего серьезного - Советский спорт
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22 апреля 2019 12:24ФутболСметанникова Дарья

Боккетти – о повреждении Рассказова: Ничего серьезного

«Спартак» накануне обыграл «Енисей» (2:0) в домашнем матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о самочувствии одноклубника Николая Рассказова, который забил первый мяч в ворота «Енисея».

«Конечно, хорошо, что мы выиграли. Нам нужна была это победа, важны были эти три очка. Травма Николая Рассказова? С ним ничего серьезного. Просто сильный удар по ноге», - сказал Боккетти клубной пресс-службе «Спартака».

После этой игры «Спартак», набрав 39 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 13 баллов, занимает 16-е место в чемпионате.

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