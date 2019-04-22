Карим Бензема: Я собираюсь остаться в «Реале» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 13:19ФутболСметанникова Дарья

Карим Бензема: Я собираюсь остаться в «Реале»

Французский форвард выступает в мадридской команде с 2009 года.

Карим Бензема сообщил, что хочет остаться в «Реале». Контракт 31-летнего француза с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

«Должен ли «Реал» купить нападающего? Меня это не волнует, это в компетенции клуба. Я просто концентрируюсь на своей работе на поле и том, как помочь команде. Я собираюсь остаться в «Реале». Я играю за лучший клуб в мире», - цитирует Бензема Marca.

В нынешнем сезоне футболист провел 50 матчей за «Реал», в которых забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач.

21/04 08:30Хоккей
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
21/04 22:45Футбол
Олег Кононов: К сожалению, только 2:0. Но эта победа нам очень дорогаПресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Аленичева после матча «Спартак» – «Енисей» (2:0).
21/04 09:45Хоккей
Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.
21/04 14:15Футбол
Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
21/04 13:30Футбол
СуперДзюба: 25 голов до Халка и погоня за ВеретенниковымАртем Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:2) вошел сразу в два бомбардирских клуба, забив 50-й мяч за «Зенит» и 100-й в чемпионатах России.
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ«Советский спорт» о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/04 01:30Хоккей
«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф. 
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
21/04 18:15Футбол
Владислав Радимов: Теперь «Зенит» – чемпион, а третьим будет «Спартак»Бывший капитан сине-бело-голубых уверен, что после впечатляющей победы над «Краснодаром» команду Сергея Семака уже не догнать.
22/04 07:00Футбол
Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея АндроноваМатч «Краснодара» и «Зенита» был не только невероятно красив. Но и довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
22/04 07:17Футбол
«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
Новости
14:11 Хоккей Брэд Маршанд: В таких матчах нужно всего себя оставлять на льду
14:00 Футбол Андрей Аршавин: Ситуация с Кокориным и Мамаевым будет уроком для всех молодых футболистов
13:59 Формула-1 Ромен Грожан: Не вижу смысла в квалификации из четырех сегментов
13:55 Футбол Александр Егоров: Маурисио нужно было удалять с поля в игре с «Зенитом»
13:38 Футбол Андрей Червиченко: Если Гулиев выходит в стартовом составе, он этого достоин, а болельщики могут считать что угодно
13:38 Футбол Агент: Головин очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира
13:28 Плавание Стал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта
13:27 Футбол Василий Кикнадзе: Это не мы аншлаг собрали – народ собрался
13:24 ММА В Москве обнаружено тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу (фото)
13:19 Футбол Карим Бензема: Я собираюсь остаться в «Реале»
13:01 Футбол Адвокат: 24 апреля врач «Зенита» сможет посетить Кокорина
12:54 Футбол Килиан Мбаппе: Буду следить за «Реалом» и Зиданом как поклонник
12:38 Хоккей Валерий Шанцев: Я не подписывался работать начальником базы «Динамо»
12:32 Теннис Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле
12:27 Футбол Александр Медведев: Надо, чтобы молодые футболисты выступали благодаря своей игре, а не по блату
12:24 Футбол Боккетти – о повреждении Рассказова: Ничего серьезного
12:15 Футбол Пресс-атташе «Енисея»: Впереди шесть игр, и всем соперникам очки будут нужнее
12:14 Футбол Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» выиграл важный турнир в стране, которая находится на вершине мирового футбола
12:07 Хоккей Робинсон, Григоренко и Метсола признаны лучшими игроками апреля в КХЛ
12:01 Футбол Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика