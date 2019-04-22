Карим Бензема: Я собираюсь остаться в «Реале» Французский форвард выступает в мадридской команде с 2009 года.

Карим Бензема сообщил, что хочет остаться в «Реале». Контракт 31-летнего француза с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

«Должен ли «Реал» купить нападающего? Меня это не волнует, это в компетенции клуба. Я просто концентрируюсь на своей работе на поле и том, как помочь команде. Я собираюсь остаться в «Реале». Я играю за лучший клуб в мире», - цитирует Бензема Marca.

В нынешнем сезоне футболист провел 50 матчей за «Реал», в которых забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач.