Василий Кикнадзе: Это не мы аншлаг собрали – народ собрался

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об аншлаге на матче 24-го тура премьер-лиги с ЦСКА.
– Удалось собрать – не совсем точное определение, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Не мы собирали, народ собирался. Это имеет огромное значение, потому что именно так и рождается реальная поддержка клуба. Мы ее чувствовали, и самое главное – ее чувствовали ребята на поле.
– Как думаете, до конца сезона возможен хотя бы еще один солд-аут на домашней игре «Локомотива»?
– Не хочу загадывать. Ведь это зависит, с одной стороны, от того, как мы играем. А с другой – от того, насколько болельщикам нравится находиться на стадионе. Одна из наших задач – сделать так, чтобы им было комфортно на трибунах. Очень хотим и дальше получать такую же поддержку, как в дерби с ЦСКА.
Отметим, что на матче «Локомотив» – ЦСКА на стадионе в Черкизове присутствовало 26 892 зрителя.
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