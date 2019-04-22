Агент: Головин очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:38ФутболСметанникова Дарья

Агент: Головин очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира

Накануне «ПСЖ» обыграл «Монако» (3:1) в рамках домашнего матча 33-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором единственного гола в ворота «ПСЖ», отличившись на 80-й минуте.

Агент футболиста Олег Артемов прокомментировал игру Головина в матче с «ПСЖ».

«Несмотря на поражение, Саша очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира. Неслучайно он получил отличную прессу по итогам этого матча. Его справедливо признали лучшим в составе монегасков. На мой взгляд, в целом «Монако» провел неплохой матч.

Да, команда потерпела поражение, но очень многое решило индивидуальное мастерство Мбаппе. Не сомневаюсь, что по итогам чемпионата «Монако» решит свою задачу», - цитирует Артемова «Р-Спорт».

После этой победы «ПСЖ» набрал 84 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице лиги 1. Напомним, что ранее столичный клуб победил в чемпионате Франции в восьмой раз в своей истории, став недосягаемым после того, как идущий вторым «Лилль» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0). «Монако», у которого 32 очка, занимает 16-е место в чемпионате.

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