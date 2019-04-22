Андрей Червиченко: Если Гулиев выходит в стартовом составе, он этого достоин, а болельщики могут считать что угодно Возвращенный в основной состав Гулиев забил гол в матче с «Енисеем».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитнику красно-белых не за что извиняться перед болельщиками клуба.

Напомним, 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего Майкла Коу. После этого полузащитник «Спартака» набросился на американца и в результате нанесенных ударов сломал ему нос.

На прошлой неделе стало известно, что стороны конфликта в присутствии адвокатов подписали соглашение. До этого в качестве компенсации игрок «Спартака» выплатил Коулу 155 тысяч рублей.

После дорожного конфликта «Спартак» отстранил Гулиева от тренировок с основой. Игрок вернулся в состав в воскресенье в матче 24-го тура премьер-лиги с «Енисеем» (2:0) на «Открытие Арене» и забил свой первый гол за клуб.

«Искупил ли Гулиев вину перед болельщиками, забив гол? Так в чем, собственно, его вина перед ними? Он был виноват перед пешеходом и наказание понес, дополнительно извинившись перед клубом и болельщиками, – приводит News.ru слова Червиченко. – В тюрьму надо посадить?

Болельщики могут говорить и считать все что угодно, но, если руководство клуба выпускает его в стартовом составе, значит, он этого достоин».