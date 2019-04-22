Александр Егоров: Маурисио нужно было удалять с поля в игре с «Зенитом»

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC Петр Ян заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

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Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

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Видео всех голов 24-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России.