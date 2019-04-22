Александр Егоров: Маурисио нужно было удалять с поля в игре с «Зенитом» - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:55ФутболСметанникова Дарья

Александр Егоров: Маурисио нужно было удалять с поля в игре с «Зенитом»

«Зенит» обыграл «Краснодар» (3:2) в гостевом матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Карасева на матче «Краснодар» - «Зенит».

По мнению Егорова, Карасев должен был удалять полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейру после удара по ногам хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева.

«В матче «Краснодар» — «Зенит» арбитру Карасеву, конечно, нужно было показать вторую Маурисио и удалить того с поля. В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА и удивления это вызывать не должно. Бывает, что эмоции ребят захлестнули — он все погасил. Только Ари, который там все и зажег, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасева доволен», - цитирует Егорова Sport24.ru.

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