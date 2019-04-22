Саркисов не поможет «Енисею» три недели Стали известны сроки восстановления нападающего «Енисея» Артура Саркисова.

Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). Футболист был заменен на 68-й минуте, к этому моменту красноярская команда использовала все три замены, поэтому доигрывала матч в меньшинстве.

«Результат обследования: надрыв мышц задней поверхности бедра. Восстановление займет до трех недель», - говорится в сообщении клуба в твиттере.

32-летний армянский футболист в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Енисей», в которых забил один мяч.

После этой игры «Спартак», набрав 39 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 13 баллов, занимает 16-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».