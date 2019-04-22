ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

ЦСКА в своем твиттере поздравил бывшего полузащитника Понтуса Вернблума, который в составе ПАОКа выиграл чемпионат Греции.
Добавим, что ПАОК в третий раз в истории становится чемпионом страны, и впервые за 34 года.
В этом сезоне 32-летний Вернблум принял участие в 16 матчах за ПАОК, в которых забил один мяч.
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