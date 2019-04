ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

ЦСКА в своем твиттере поздравил бывшего полузащитника Понтуса Вернблума, который в составе ПАОКа выиграл чемпионат Греции.

Добавим, что ПАОК в третий раз в истории становится чемпионом страны, и впервые за 34 года.

В этом сезоне 32-летний Вернблум принял участие в 16 матчах за ПАОК, в которых забил один мяч.

Congrats @wernbloom on winning the Greece League with @PAOK_FC 👏🔴🔵