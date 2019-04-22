Источник: Григорян в среду возглавит «Тамбов» - Советский спорт
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22 апреля 2019 15:20ФутболСметанникова Дарья

Источник: Григорян в среду возглавит «Тамбов»

Григорян в «Тамбове» сменит Искакова.

По информации «Матч ТВ», руководство «Тамбова» решило уволить главного тренера Мурата Искакова. Новым наставником тамбовской команды станет Александр Григорян, который ранее работал в «Луче», «СКА-Хабаровске» и «Анжи».

Сообщается, в воскресенье после игры «Тамбова» с «Торпедо» (4:0) с Григоряном были проведены переговоры. В последнее время 52-летний специалист возглавлял женскую команду ЦСКА.

Отмечается, что дебют Григоряна в «Тамбове» может состояться 24 апреля в домашнем матче 33-го тура ФНЛ с «Шинником».

После 32 туров ФНЛ «Тамбов» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Сочи», идущим вторым, на четыре очка.

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