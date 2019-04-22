СМИ: «Реал» готов отдать в аренду Бэйла этим летом Валлийский футболист стал игроком «Реала» летом 2013 года.

Как сообщает Football Espana, «Реал» хочет отдать полузащитника Гарета Бэйла в аренду этим летом, если его не удастся продать. Руководство «сливочных» готовы потерять внушительную сумму с трансфера футболиста, но готовы сделать это, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на Бэйла в новом сезоне. Сам 29-летний валлиец не хочет покидать клуб.

На счету Бэйла в нынешнем сезоне провел 40 матчей за «Реал», в которых забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.