СМИ: «Реал» готов отдать в аренду Бэйла этим летом

Как сообщает Football Espana, «Реал» хочет отдать полузащитника Гарета Бэйла в аренду этим летом, если его не удастся продать. Руководство «сливочных» готовы потерять внушительную сумму с трансфера футболиста, но готовы сделать это, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на Бэйла в новом сезоне. Сам 29-летний валлиец не хочет покидать клуб.
На счету Бэйла в нынешнем сезоне провел 40 матчей за «Реал», в которых забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.
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