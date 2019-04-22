«Валенсия»: Черышев выбыл до конца сезона - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:43ФутболСметанникова Дарья

«Валенсия»: Черышев выбыл до конца сезона

Сегодня российский футболист прошел медицинское обследование.

«Валенсия» на официальном сайте сообщила, что нападающий Денис Черышев выбыл до конца сезона. Медицинское обследование выявило у футболиста повреждение связочной капсулы в правом колене, а также перелом плато большеберцовой кости.

28-летний игрок сборной России вышел в стартовом составе «Валенсии» в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1), однако из-за травмы был заменен на 34-й минуте на форварда Родриго.

Черышев в нынешнем сезоне провел за «Валенсию» 47 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач.

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