«Валенсия»: Черышев выбыл до конца сезона Сегодня российский футболист прошел медицинское обследование.

«Валенсия» на официальном сайте сообщила, что нападающий Денис Черышев выбыл до конца сезона. Медицинское обследование выявило у футболиста повреждение связочной капсулы в правом колене, а также перелом плато большеберцовой кости.

28-летний игрок сборной России вышел в стартовом составе «Валенсии» в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1), однако из-за травмы был заменен на 34-й минуте на форварда Родриго.

Черышев в нынешнем сезоне провел за «Валенсию» 47 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач.