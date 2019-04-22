Юрий Ковтун: Хотелось бы, чтобы и игра у «Спартака» была, но очки, конечно, важнее

- Было видно, что «Спартак» вышел на игру настроенным, хотел победить. Соперник, возможно, был не так мотивирован, но все равно сейчас все встречи для красно-белых будут сложными, независимо от того, с кем они играют. Что касается матча, очень вовремя были забиты мячи, особенно в конце первого тайма. Это дало хороший задел на второй тайм. А второй мяч снял все вопросы. Все понимали, что «Спартак» не имел права терять очки.
- Не всем болельщикам понравилась игра. Они свистели с трибун. Как вы считаете, сейчас важна игра или очки?
- Хотелось бы, чтобы и игра была, но очки, конечно, важнее. Мы видели баннеры на трибунах, направленные на то, чтобы взбодрить команду. Это мотивирует футболистов. Не хотелось бы, чтобы рос отрыв от конкурентов в таблице, - приводит слова Ковтуна «Евро-футбол.ру».
Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».
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