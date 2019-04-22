Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако», выигранный его командой со счетом 3:1. Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч. Это больше, чем средняя скорость ямайского спринтера Усэйна Болта по ходу его мирового рекорда на дистанции 100 метров, который достиг отметки 37,58 км/ч
Для сравнения, самым быстрым игроком АПЛ является Лерой Сане, который в прошлом сезоне в одном из эпизодов развил скорость в 35,48 км/ч.
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