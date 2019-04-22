Юрий Васильков: На восстановление Черышеву понадобится 2,5-3 месяца Бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков рассказал о травме игрока национальной команды и испанской «Валенсии» Дениса Черышева.

Ранее пресс-служба «Валенсии» сообщила, что Черышев получил травму капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости.

- Это серьезно. На все про все понадобится 2,5-3 месяца. Раньше не получится, потому что большеберцовая кость несет основную нагрузку нашего тела. Малоберцовая срастается как угодно, даже если есть смещение, а большеберцовая - основная. Думаю, уйдет три месяца.

К сожалению, к концу сезона наступает усталость организма. Все-таки игры в Испании еще чаще, а человеческий организм - это не машина. Но посыпать голову пеплом не стоит, Денис - парень молодой, после восстановления мы увидим его на приличном уровне в следующих сезонах, - приводит слова Василькова ТАСС.

28-летний игрок сборной России вышел в стартовом составе «Валенсии» в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1), однако на 34-й минуте из-за травмы был вынужден покинуть поле.

Добавим, что Черышев в текущем сезоне провел за «Валенсию» 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.