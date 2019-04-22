Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов» - Советский спорт
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22 апреля 2019 20:15Футбол

Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»

Официальное сообщение появилось на сайте клуба.

Футбольный клуб «Тамбов» назначил главным тренером Александра Григоряна, разместив соответствующую информацию на клубном сайте и в соцсетях. Контракт со специалистом подписан до конца сезона-2019/20. С сегодняшнего дня Григорян приступил к работе с командой и уже провел первую тренировку.

В штаб нового наставника вошли Сергей Первушин, Сергей Куликов и Евгений Стукалов.

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