Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную В пресс-центре «Советского спорта» на вопросы журналистов ответил экс-полузащитник «Зенита», «Спартака»», Краснодара» и сборной России.

- Можете предположить, что 70 процентов состава сборной России будут натурализованными иностранцами?

- Нет. Все сильные футболисты выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне. Фернандес, кстати, - единственный сильный натурализованный игрок.

- А вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме?

- Он – хороший игрок, но ничем не сильнее наших вратарей. А он должен быть сильнее на две головы. Матч с ЦСКА смотрели? Какой он гол пропустил? Не понимаю, почему его вызывают в национальную команду.