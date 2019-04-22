Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную - Советский спорт
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22 апреля 2019 20:24ФутболЗетилов Игорь

Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную

В пресс-центре «Советского спорта» на вопросы журналистов ответил экс-полузащитник «Зенита», «Спартака»», Краснодара» и сборной России.

- Можете предположить, что 70 процентов состава сборной России будут натурализованными иностранцами?
- Нет. Все сильные футболисты выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне. Фернандес, кстати, - единственный сильный натурализованный игрок.

- А вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме?
- Он – хороший игрок, но ничем не сильнее наших вратарей. А он должен быть сильнее на две головы. Матч с ЦСКА смотрели? Какой он гол пропустил? Не понимаю, почему его вызывают в национальную команду.

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