Клинсманн может возглавить берлинскую «Герту» Бывший главный тренер сборной США по футболу Юрген Клинсманн является одним из кандидатов на пост главного тренера «Герты» в следующем сезоне.

Как сообщает France Football, руководство берлинской команды готово серьезно потратиться ради того, чтобы увидеть 54-летнего специалиста главным тренером клуба.

Ранее «Герта» объявила, что нынешний наставник Паль Дардаи покинет свой пост по окончании текущего сезона.

Как отмечает французское издание, одним из вратарей «Герты» сейчас является 22-летний сын Клинсманна – Джонатан, что может повлиять на решение специалиста при переговорах.

Напомним, что Клинсманн имеет опыт работы со сборными Германии и США. Под его руководством немецкая команда стала третьей на чемпионате мира 2006 года, а американцы дошли до 1/8 финала мирового первенства в 2014 году. Также Клинсманн выиграл со сборной США Золотой кубок КОНКАКАФ в 2013 году и занял четвертое место на Кубке Америки-2016.

В ноябре 2016 года после неудачного старта американской команды в финальном раунде отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНКАКАФ специалист был отправлен в отставку.