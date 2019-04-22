Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы.

«Я благодарен за огромное количествол сообщений и поддержку, которые я получил. Теперь буду поддерживать команду извне! Нас ждут большие вызовы! Вперед!» - написал полузащитник в своем Instagram.

Ранее пресс-служба «Валенсии» сообщила, что Черышев в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1) получил травму капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости.

Добавим, что Черышев в текущем сезоне провел за «Валенсию» 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.