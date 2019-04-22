Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

«Я благодарен за огромное количествол сообщений и поддержку, которые я получил. Теперь буду поддерживать команду извне! Нас ждут большие вызовы! Вперед!» - написал полузащитник в своем Instagram.
Ранее пресс-служба «Валенсии» сообщила, что Черышев в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1) получил травму капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости.
Добавим, что Черышев в текущем сезоне провел за «Валенсию» 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. «Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин – чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондГлавными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. Злой Ари, Ракицкий – папа и гол Гулиева. Очень крутой хит-парад событий футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ. Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс». Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Владимир Быстров: Я тоже бил людей в барах (эксклюзив!)Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров. Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсменТот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?