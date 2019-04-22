Василий Кикнадзе: За ближайшие пару недель поймем, что делать с Фернандешем

- Фернандеш? Самый злободневный вопрос. У меня нет ответа. В начале года мы с ним обсуждали его уход. Он сам говорил, что собирается покинуть команду. Уважаю этого футболиста. Жаль, что он провел огромное количество времени вне поля во времена Смородской. Затем были сложные переговоры о новом контракте с Геркусом. Считаю, что он не все показал. Хотя в чемпионский сезон мы очень многим обязаны ему.
Когда я стал директором, спрашивал у врачей по поводу его травмы. Невозможно же играть с трещиной, думал ушиб. Оказалось, правда, трещина. Он надевал корсет, выходил и играл. Боец. За ближайшие пару недель поймем, что делать дальше. Но у него были планы уходить, — рассказал Кикнадзе в эфире «Матч Премьер».
Добавим, что в текущем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» 18 матчей в чемпионате России и записал на свой счет три забитых мяча.
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