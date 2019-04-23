Квинси Промес: До сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке»

- Моей любимой позиции не было в схеме «Севильи». По началу было тяжело найти место, где я мог бы раскрыться, но потом тренер увидел, что могу быть полезен команде. И я получил больше игрового времени.
Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, от меня ждали многого. Но я начал сезон на скамейке запасных и пропустил много игр. Это был тяжелый старт. До сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке». Но я много работаю, и все знают, что скоро все придет, - рассказал Промес в программе «Тотальный футбол».
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