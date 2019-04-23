Марко Тарделли: Из-за Роналду некоторые игроки «Ювентуса» не показывают свой максимум - Советский спорт
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23 апреля 2019 01:54Футбол

Марко Тарделли: Из-за Роналду некоторые игроки «Ювентуса» не показывают свой максимум

Бывший нападающий сборной Италии Марко Тарделли уверен, что португальский нападающий Криштиану Роналду негативно влияет на команду.

- Думаю, некоторые игроки из-за присутствия Роналду не показывают свой максимум, подсознательно мучаются. Пауло Дибала – один из таких несчастных, – цитирует Тарделли «Газета.Ru» со ссылкой на издание Marca.

Добавим, что в текущем сезоне Дибала провел 39 встреч за «Ювентус», записав на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач. Роналду также сыграл 39 матчей за итальянский клуб, забив 26 голов и сделав 13 результативных передач.

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