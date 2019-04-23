Давид Луиз: Игра «Бернли» - это антифутбол

Защитник «Челси» Давид Луиз подвел итог матча на «Стэмфорд Бридж».
«Игра «Бернли» — это анти-футбол. Соперник постоянно затягивал время, особенно в моменты, когда у них был мяч. Игроки «Бернли» вышли на поле, чтобы тормозить игру», - сказал Луиз в эфире Sky Sports.
После этой игры «Челси» набрал 67 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 40 баллов, занимает 15-е место.
В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» на своем поле примет «Манчестер Сити».
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