Давид Луиз: Игра «Бернли» - это антифутбол - Советский спорт
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23 апреля 2019 08:13ФутболСметанникова Дарья

Давид Луиз: Игра «Бернли» - это антифутбол

Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Бернли» (2:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии.

Защитник «Челси» Давид Луиз подвел итог матча на «Стэмфорд Бридж».

«Игра «Бернли» — это анти-футбол. Соперник постоянно затягивал время, особенно в моменты, когда у них был мяч. Игроки «Бернли» вышли на поле, чтобы тормозить игру», - сказал Луиз в эфире Sky Sports.

После этой игры «Челси» набрал 67 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 40 баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» на своем поле примет «Манчестер Сити».

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