Мацей Рыбус: У «Локомотива» не получается показывать хороший футбол с первых минут

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал выступление железнодорожников в концовке сезона.
«Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно еще улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА. Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы», - цитируют Рыбуса «Известия».
«Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
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