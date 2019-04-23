Мацей Рыбус: У «Локомотива» не получается показывать хороший футбол с первых минут - Советский спорт
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23 апреля 2019 09:27ФутболСметанникова Дарья

Мацей Рыбус: У «Локомотива» не получается показывать хороший футбол с первых минут

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал выступление железнодорожников в концовке сезона.

«Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно еще улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА. Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы», - цитируют Рыбуса «Известия».

«Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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