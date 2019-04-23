Фегор Огуде: Сложно вдесятером противостоять «Спартаку»

Полузащитник «Енисея» Фегор Огуде прокомментировал итог матча.
«Мы старались играть в футбол, но ситуация была очень тяжелая. Сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как «Спартак». Тем более нам пришлось играть в меньшинстве достаточно долгое время. Мы допустили грубые ошибки и пропустили два мяча, при этом не реализовали свои моменты», - приводят слова Огуде «Известия».
После этой игры «Спартак», набрав 39 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 13 баллов, занимает 16-е место в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».
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