«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем Нынешнее соглашение чилийца рассчитано до 2021 года.

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es.

31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из «Баварии».

Видаль не является стабильным игроком стартового состава «Барселоны», однако в клубе довольны его умением приносить пользу команде в разных ситуациях на поле. Кроме того, Видаль играет важную роль в раздевалке, помогая молодым партнерам, особенно южноамериканцам.

Нынешний контракт Видаля рассчитан до 2021 года. И клуб намерен продлить его еще на один сезон. При этом в «Барселоне» понимают, что это скорее долгосрочные планы, и торопиться в этом вопросе не планируют.

В 45 матчах во всех турнирах за «Барселону» Видаль забил два гола и сделал пять голевых передач.