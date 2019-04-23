«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es.
31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из «Баварии».
Видаль не является стабильным игроком стартового состава «Барселоны», однако в клубе довольны его умением приносить пользу команде в разных ситуациях на поле. Кроме того, Видаль играет важную роль в раздевалке, помогая молодым партнерам, особенно южноамериканцам.
Нынешний контракт Видаля рассчитан до 2021 года. И клуб намерен продлить его еще на один сезон. При этом в «Барселоне» понимают, что это скорее долгосрочные планы, и торопиться в этом вопросе не планируют.
В 45 матчах во всех турнирах за «Барселону» Видаль забил два гола и сделал пять голевых передач.
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