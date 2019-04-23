Евгений Савин: У Кокорина в «Анжи» зарплата была как городской бюджет

Бывший форвард «Крыльев Советов», а автор блога «КраСава» Евгений Савин высказался о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
«Если копнуть, то они адекватные ребята, – сказал Савин в интервью «Афише Daily». – Но, наверное, предпосылки к этой истории были.
После провального чемпионата Европы в 2016 году – частный самолет и тусовки в Монако, на все наплевать. К трибуне с болельщиками после провального матча один Акинфеев подошел. Посмотрите на исландцев, которые со своими болельщиками – одно целое.
У нас в менталитете есть такая черта – мы любим возвышать до небес, а потом дико убивать. Не секрет же: пять миллионов евро было у Кокорина в «Анжи». Вы вообще представляете, сколько это денег? Это 400 тыс. евро в месяц! Это, грубо говоря, 30 миллионов рублей в месяц! И ты сидишь где-нибудь в Калуге и понимаешь, что какой-то чувак получает ваш городской бюджет. Конечно, этот чувак сойдет с ума».
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
В начале апреля Пресненский суд Москвы продлил арест обвиняемых до 25 сентября. В настоящее время проходят слушания по делу игроков.
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