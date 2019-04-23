Александр Григорян: Тяжело было бросать ЦСКА, но я получил великолепный шанс в «Тамбове»

В последнее время 52-летний специалист возглавлял женскую команду ЦСКА. Дебют Григоряна в «Тамбове» может состояться 24 апреля в домашнем матче 33-го тура ФНЛ с «Шинником».
«Тяжело бросать свою команду. Для кого-то женский футбол это баловство, но для меня это вид спорта, в котором я провел молодость. Нелегко далось данное решение. Но я понимал, что получаю великолепный шанс выйти с командой в РПЛ. Для этого надо достойно завершить чемпионат. Команде, идущей на первом месте, никак нельзя терять уверенность. Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо лидировать и играть так, будто ты сомневаешься», — приводит слова Григоряна пресс-служба «Тамбова».
После 32 туров ФНЛ «Тамбов» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Сочи», идущим вторым, на четыре очка.
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