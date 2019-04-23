Зинедин Зидан: Для меня Бензема – лучший нападающий в мире

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил результативность нападающего Карима Бензема.
«Я знаю, что он за игрок, и другие футболисты тоже знают, что за игрок Карим и как он может помочь команде. Верно и то, что число забитых им голов невероятно, я рад за него. Но я не удивлен успехам Карима. Для меня он лучший нападающий в мире, хотя у каждого может быть свое мнение на этот счет», — цитирует Зидана Goal.
В нынешнем сезоне футболист провел 50 матчей за «Реал», в которых забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач.
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