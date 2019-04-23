Тони Шуньич: Победа над «Крыльями» важна в плане психологии «Динамо» выиграло в премьер-лиге впервые за полтора месяца.

Защитник «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в 24-м туре премьер-лиги на «Арене Химки».

«Это очень важные три очка для нас и долгожданная победа, – приводят «Известия» слова 30-летнего боснийца. – Мы не могли выиграть в пяти предыдущих матчах, хотя, возможно, играли даже лучше.

Во встрече с «Крыльями» ни у нас, ни у соперника не было особо много опасных моментов. Слава Богу, залетел один мяч, и мы победили. Это важно не только с турнирной точки зрения, но и с психологической. Теперь надо набраться уверенности и двигаться дальше».

Напомним, победа над «Крыльями Советов» стала для бело-голубых первой за полтора месяца. До этого в последний раз они побеждали 3 марта в матче с «Уфой» (2:1).

«Динамо» набрало 28 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице.