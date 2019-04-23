Президент «Анжи»: Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал об отношении местной власти к клубу.
«На протяжении всей первой части сезона 17 туров постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики. Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: «Не можем прийти, извините». Просто наплевательское отношение к «Анжи».
Единственный позитивный шаг сделал премьер-министр — он привел сына в академию «Анжи». Я очень рад за этого ребенка, может быть, когда-нибудь, он будет играть в футболке клуба. Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол. Я понимаю, что им мой фейс не нравится, но мой фейс может не нравиться половине игроков Премьер-лиги. Однако они приезжают в Махачкалу и играют в футбол. Это же не театр, где я играю главную роль и обращаюсь к зрителям», - цитирует Кадиева Sport24.ru.
После 24 туров «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 19 очков.
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