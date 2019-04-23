Давид Луиз: Когда пытался уважительно говорить с судьей, он смеялся мне в лицо

Защитник «Челси» Давид Луиз высказался о работе арбитра матча 35-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:2) Кевина Френда.
«Думаю, я впервые комментирую судейство, потому что это сложно, потому что, когда ты видишь, что арбитр даже смеется тебе в лицо, когда ты пытаешься говорить с ним уважительно, это неприятно.
Когда я старался поговорить с ним, он не смотрел мне в глаза и не пытался меня слушать, он просто сказал – я не хочу тебя слушать, закрой рот и играй в футбол», – приводит слова 32-летнего бразильца официальный сайт «синих».
Напомним, «Челси» упустил возможность опередить «Тоттенхэм» и подняться на третье место в премьер-лиге.
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