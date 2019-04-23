Фаулер возглавил «Брисбен Роар» 44-летний британец ранее работал только в Таиланде.

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер стал главным тренером австралийского «Брисбен Роар», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 44-летнего британца рассчитано на два года.

В сезоне-2011/2012 Фаулер работал в Таиланде с клубом «Муангтонг Юнайтед», где был играющим тренером, после чего провел семь лет в академии «Ливерпуля».

Отметим, что во время игровой карьеры Фаулер выступал в Австралии в 2009-2011 годах за «Норт Квинсленд Фьюри» и «Перт Глори».

В нынешнем сезоне «Брисбен Роар» занял предпоследнее место в регулярном чемпионате A-League и не попал в плей-офф.