Фаулер возглавил «Брисбен Роар»

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер стал главным тренером австралийского «Брисбен Роар», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 44-летнего британца рассчитано на два года.
В сезоне-2011/2012 Фаулер работал в Таиланде с клубом «Муангтонг Юнайтед», где был играющим тренером, после чего провел семь лет в академии «Ливерпуля».
Отметим, что во время игровой карьеры Фаулер выступал в Австралии в 2009-2011 годах за «Норт Квинсленд Фьюри» и «Перт Глори».
В нынешнем сезоне «Брисбен Роар» занял предпоследнее место в регулярном чемпионате A-League и не попал в плей-офф.
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