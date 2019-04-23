Валерий Масалитин: Даже представить не могу, что ЦСКА не выиграет у «Анжи»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейцы не потеряют очки в матче 25-го тура премьер-лиги с «Анжи».
– Даже представить такого не могу, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Масалитина. – Но «Анжи» может и упереться, как это было не раз. Футболистам ЦСКА нужно в каждом матче выкладываться по максимуму, если молодые игроки хотят расти. У них нет такого мастерства, за счет которого они могли бы обыгрывать кого-то. Пока они не будут зубами поле выгрызать – никого не победят. Возможности расслабиться нет.
– ЦСКА сейчас на четвертом месте, в двух очках от Лиги чемпионов. Как расцениваете шансы команды попасть на вторую строчку по итогам чемпионата?
– У армейцев будут матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», поэтому в других матчах нельзя терять очки. Мне бы хотелось, чтобы эти два очка отставания ЦСКА преодолел, чтобы команда включилась.
Напомним, матч ЦСКА – «Анжи» пройдет 24 апреля на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – 19:30 (мск).
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