«Вольфсбург» объявил имя нового главного тренера на следующий сезон «Вольфсбург» официально объявил, что Оливер Гласнер станет главным тренером команды в следующем сезоне.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, 44-летний специалист сменит нынешнего наставника Бруно Лаббадиа, который летом покинет пост главного тренера.

Отмечается, что контракт с Гласнером подписан до 22-го года.

- В ходе переговоров мы с руководством «Вольфсбурга» быстро поняли, что у нас одинаковые представления о том, как сделать, чтобы команда стала успешной и показывала более привлекательный футбол в ближайшие годы, - прокомментировал подписание соглашения Гласнер.

Напомним, что в текущем сезоне «Вольфсбург», набрав 46 очков после 30 туров, занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги. От четвертого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов, команду отделяет семь баллов.