Источник: «Барселона» продлит контракт с Видалем - Советский спорт
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23 апреля 2019 19:19ФутболГичунцев Артур

Источник: «Барселона» продлит контракт с Видалем

Чилийский футболист перебрался на «Камп Ноу» летом 2018 года из мюнхенской «Баварии».

Руководство «Барселоны», а также тренерский штаб, довольны игрой полузащитника Артуро Видаля. Об этом сообщает Diario Sports.

Согласно источнику, каталонский клуб собирается продлить контракт с 31-летним хавбеком до июня 2022 года.

В текущем сезоне Артуро Видаль провел за «Барселону» во всех турнирах 45 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

Ранее он выступал за «Баварию», «Ювентус» и леверкузенский «Байер».

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