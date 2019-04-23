Источник: «Барселона» продлит контракт с Видалем

Руководство «Барселоны», а также тренерский штаб, довольны игрой полузащитника Артуро Видаля. Об этом сообщает Diario Sports.
Согласно источнику, каталонский клуб собирается продлить контракт с 31-летним хавбеком до июня 2022 года.
В текущем сезоне Артуро Видаль провел за «Барселону» во всех турнирах 45 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
Ранее он выступал за «Баварию», «Ювентус» и леверкузенский «Байер».
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