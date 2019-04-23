«Амьен» – «Страсбург». Главным арбитром матча выступит женщина

28 апреля «Амьен» примет на домашней арене «Страсбург» в 34-м туре лиги 1. Главным арбитром поединка выступит женщина – Стефани Фраппар.
Таким образом, она станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.
Отмечается, что помогать Фраппар будет арбитр Клеман Тюрпен.
На данный момент «Амьен» занимает 17-е место в таблице лиги 1, а «Страсбург» расположился на 10-й позиции.
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