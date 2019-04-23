Лука Модрич: Надеюсь сыграть еще 100 матчей за «Реал» Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с миланским «Интером».

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не планирует покидать мадридский «Реал». Об этом футболист заявил изданию AS.

«Надеюсь сыграть еще 100 матчей за «Реал». Каждая игра в составе этого клуба приносила мне радость», – заявил полузащитник.

В текущем сезоне 33-летний хавбек провел во всех турнирах 43 матча, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Его контракт в силе до 2020 года.