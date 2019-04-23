Зидан намерен продать Куртуа и сделать ставку на Наваса - Советский спорт
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23 апреля 2019 20:36Футбол

Зидан намерен продать Куртуа и сделать ставку на Наваса

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассматривает бельгийского голкипера Тибо Куртуа как основного вратаря королевского клуба в следующем сезоне.

Как сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Es Radio и Digital Freedom, французский наставник мадридской команды хочет продать Куртуа и оставить Кейлора Наваса в качестве основного голкипера на следующий сезон.

По информации издания, руководство «Реала» полностью разделяет мнение Зидана, объясняя это тем, что спортивные результаты 26-летнего бельгийца оказались ниже, чем от него ожидали при переходе из «Челси» за сумму в 35 миллионов евро.

При этом отмечается, что бельгийский вратарь, чей контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года, может отказаться от перехода в другой клуб.

Напомним, что Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в августе 2018 года. С тех пор он провел за испанский клуб 32 матча во всех турнирах, пропустив 42 мяча.

Портал transfermarkt.com оценивает текущую стоимость голкипера в 65 миллионов евро.

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