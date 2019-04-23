Клаудио Маркизио: Как видите, я смог помочь «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио оценил свое выступление в составе российского клуба, а также рассказал об отношении своей супруги к Санкт-Петербургу.
«Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург, и, как видите, смог помочь команде. «Зенит» сейчас идет на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне
Довольна ли жена переездом в Россию? Да, ей здесь нравится. Она отлично себя чувствует, для всей нашей семьи переезд в Петербург – это большой опыт. Безусловно, положительный. Супруга обустраивает наш быт: когда мы приехали, она нашла нам квартиру, устроила детей в школу. Сейчас все прекрасно», – приводят слова Маркизио «Невские новости».
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