Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом» - Советский спорт
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23 апреля 2019 21:08ФутболГичунцев Артур

Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш пропустит гостевой матч с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ. Напомним, встреча состоится завтра, 24 апреля и стартует в 21.00 мск.

Полный список игроков, прибывший на матч с питерским клубом выглядит так:

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.

Защитники: Владимир Рыков, Себастьян Хольмен, Григорий Морозов, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Алексей Козлов.

Полузащитники: Артур Юсупов, Иван Темников, Вячеслав Грулев, Самба Соу, Жоаозиньо, Мигель Кардозу, Федор Черных, Владимир Москвичёв.

Нападающие: Кирилл Панченко, Евгений Луценко, Евгений Марков.

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