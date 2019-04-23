Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш пропустит гостевой матч с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ. Напомним, встреча состоится завтра, 24 апреля и стартует в 21.00 мск.
Полный список игроков, прибывший на матч с питерским клубом выглядит так:
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.
Защитники: Владимир Рыков, Себастьян Хольмен, Григорий Морозов, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Алексей Козлов.
Полузащитники: Артур Юсупов, Иван Темников, Вячеслав Грулев, Самба Соу, Жоаозиньо, Мигель Кардозу, Федор Черных, Владимир Москвичёв.
Нападающие: Кирилл Панченко, Евгений Луценко, Евгений Марков.
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