Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»

Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел «Советский спорт» пообщался с новым главным тренером подмосковных «Химок».

Скудра – в «Тракторе». Будет закручивать гайки? Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже) «Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30.

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия! Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

Владимир Быстров: Я тоже дрался в барах Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров.