Диего Симеоне – о продлении контракта с Облаком: Это было важно как для него, так и для «Атлетико» Словенский футболист выступает в составе столичного клуба с 2014 года.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал продление контракта с голкипером Яном Облаком.

Ранее сообщалось, что им интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», однако, 17 апреля игрок продлил с соглашение с испанским клубом до 2023 года.

«Облак – выдающийся вратарь. Он является лучшим голкипером мира. Считаю, что продление контракта было важно как для него, так и для клуба. Уверен, это событие – большая радость для всех болельщиков «Атлетико», – приводит слова Симеоне Goal.com.