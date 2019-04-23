Диего Симеоне – о продлении контракта с Облаком: Это было важно как для него, так и для «Атлетико» - Советский спорт
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23 апреля 2019 21:34ФутболГичунцев Артур

Диего Симеоне – о продлении контракта с Облаком: Это было важно как для него, так и для «Атлетико»

Словенский футболист выступает в составе столичного клуба с 2014 года.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал продление контракта с голкипером Яном Облаком.

Ранее сообщалось, что им интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», однако, 17 апреля игрок продлил с соглашение с испанским клубом до 2023 года.

«Облак – выдающийся вратарь. Он является лучшим голкипером мира. Считаю, что продление контракта было важно как для него, так и для клуба. Уверен, это событие – большая радость для всех болельщиков «Атлетико», – приводит слова Симеоне Goal.com.

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